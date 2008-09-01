Ющенко вирішив поговорити окремо з НУ-НС перед радою коаліції
14:59, 01 вересня 2008Політика
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У прес-службі не уточнюють
Президент Віктор Ющенко проводить у понеділок зустріч із членами фракції "Наша Україна – Народна самооборона".
Про це повідомляє поінформоване джерело.
Водночас керівник Головної служби інформаційної політики секретаріату президента Лариса Мудрак заявила, що "у президента в понеділок між першою та другою половиною дня багато робочих зустрічей".
Як відомо, у понеділок заплановано проведення погоджувальної ради лідерів фракцій у Верховній Раді та засідання коаліції.
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