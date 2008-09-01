У регіоналів «сьогодні виникла» нова кандидатура на віце-спікера

Сьогодні Партія регіонів визначиться з кандидатурою на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що на засіданні ради фракції це питання обговорювалося, а остаточне рішення буде прийнято на засіданні політради партії.

Він зазначив, що серед кандидатів є ті кандидатури, які звучали раніше – Андрія КЛЮЄВА і Сергія ЛЬОВОЧКІНА, а також «сьогодні виникла кандидатура» Олександра ЛАВРИНОВИЧА.