У регіоналів «сьогодні виникла» нова кандидатура на віце-спікера
16:40, 01 вересня 2008Політика
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Обіцяють визначитися до завтра
Сьогодні Партія регіонів визначиться з кандидатурою на посаду першого заступника голови Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.
Він зазначив, що на засіданні ради фракції це питання обговорювалося, а остаточне рішення буде прийнято на засіданні політради партії.
Він зазначив, що серед кандидатів є ті кандидатури, які звучали раніше – Андрія КЛЮЄВА і Сергія ЛЬОВОЧКІНА, а також «сьогодні виникла кандидатура» Олександра ЛАВРИНОВИЧА.
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