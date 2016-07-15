Теракт у Ніцці: Порошенко приніс квіти до посольства Франції (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив журналістам біля Посольства України у Франції сьогодні в Києві, куди прийшов вшанувати пам'ять загиблих в результаті теракту.

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«Я хочу запевнити, що Україна пліч-о-пліч з нашими французькими братами партнерами готова докласти всіх зусиль для боротьби з тероризмом», - сказав він.

«Україна знає, що таке тероризм, після російської агресії на сході нашої держави», - додав президент.

За словами Порошенка, українці готові зробити все, щоб припинити терористичні атаки в Україні і по всьому світу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 липня вантажівка врізалася в натовп на Англійській набережній в Ніцці, де люди зібралися подивитися на феєрверк з нагоди національного свята Франції - Дня взяття Бастилії. Вантажівка на швидкості проїхала 2 км по присутніх на набережній людях, перш ніж поліцейські застрелили водія.

За даними МВС Франції, в результаті теракту загинули щонайменше 84 людини.

Серед загиблих - один громадянин України. Також під час атаки були поранені два українці.

У Франції у зв'язку з терактом 16, 17 і 18 липня оголошені днями національної жалоби.