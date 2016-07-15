Пайєтт обіцяє стежити за подіями в Україні і після завершення своєї дипломатичної місії
16:50, 15 липня 2016Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт обіцяє стежити за подіями в Україні навіть після завершення своєї дипломатичної місії в нашій країні.
"Через декілька тижнів я поїду з України", - сказав дипломат / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час урочистої церемонії закриття Програми стажування молоді у Верховній Раді у 2015-2016 роках.
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“Через декілька тижнів я поїду з України і передам свою відповідальність послу Марії Йованович. Але ви може бути впевненими, що я буду продовжувати дуже уважно цікавитися і стежити за тим, що відбувається в Україні”, - сказав Пайєтт.
Він додав, що не може дочекатися, аби дізнатися новини.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня президент США Барак Обама оголосив про намір призначити Марі Йованович послом США в Україні, а Пайєтта - послом США у Греції.
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