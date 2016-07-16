Порошенко доручив посилити контроль в аеропортах та на південних кордонах

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Занепокоєний вкрай небезпечним розвитком подій в дружній Туреччині. Базові принципи демократіï мають поважатися. Україна підтримує демократично обраного Президента та Уряд Турецькоï Республіки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Порошенко доручив МЗС та Посольству України в Туреччині подбати про долю громадян Украïни на турецькій територіï.

Також він доручив силовим структурам посилити контроль в аеропортах та на південних кордонах Украïни.

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

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При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.