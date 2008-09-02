Яценюк з кулуарів звинувачує БЮТ і Партію регіонів у змові

Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк вважає, що Блок Тимошенко і Партія регіонів вступили в політичну змову.

Про це Яценюк повідомив на брифінгу в кулуарах Парламенту після того, як залишив засіданні Верховної Ради, відмовившись вести сесію.

"Відбулося те, чого всі очікували, - змова. Політичні сили Парламенту створили нову конфігурацію, і я у цій конфігурації брати участі не буду", - сказав Яценюк журналістам.

"Підносити патрони я не буду і тим більше перед кимось гнутися", - додав він.

Яценюк пояснив, що закони, які пропонують до розгляду Партія регіонів та Блок Тимошенко, не відповідають Конституції.

"Переписувати закони шляхом змови під ту чи іншу силу – я не буду проводити таку політику", - додав Яценюк.

Він попередив про негативні наслідки такого кроку для Блоку Тимошенку.

"Якщо це голосування спровокує розпад коаліції – це буде катастрофа для демократичної ідеї в Україні", - попередив Яценюк.

На питання, чи він взагалі не буде вести засідання парламенту, спікер відповів:

"Моїми руками не будуть покриті антиконституційні акти, як і акти, які є політичним шантажем. Є заступники голови парламенту, є члени коаліції – нехай голосують", - сказав Яценюк.

За словами спікера, своїм виходом з сесійної зали він хотів "дати сигнал, щоб люди отямилися, що нинішні ситуативні домовленості будуть дорого коштувати в майбутньому".

"Українська правда"