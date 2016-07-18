Явка на проміжних виборах в окрузі №114 на Луганщині склала 63,07% - ЦВК

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Таким чином, загальний показник явки виборців у всіх семи округах склав 35,78%.

Читайте такожЦВК опублікувала попередні результати проміжних виборів до Ради

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Луганської ОДА, в регіоні в окрузі №114 станом на 20:00 на проміжних виборах до Верховної Ради України проголосували 40,92% виборців.

Нагадаємо, раніше згідно з даних ЦВК, явка виборців на проміжних виборах складала 32,94 відсотка, без врахування округу №114.

Вчора відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).