На Луганщині в окрузі №114 проголосували 40,92% виборців - ОДА

Про це йдеться в заяві голови Луганської обласної державної адміністрації–керівника військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза з приводу виборів на 114-му окрузі, переданому УНІАН.

"Проміжні вибори до Верховної Ради в 114-му окрузі відбулися. Станом на 20.00 попередньо в них взяло участь 40,92% виборців Біловодського, Марківського, Міловського, Новопсковського, Станично-Луганського районів", - йдеться в тексті повідомлення.

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Голова обласної ВЦА подякував "всім луганчанам, які незважаючи на спеку прийшли на виборчі дільниці та виконали свій громадянський обов’язок".

За інформацією Гарбуза, в цілому виборчий процес пройшов з незначними порушеннями, котрі були вчасно нейтралізовані завдяки професійним діям окружної та дільничних виборчих комісій..

"Хочу подякувати також органам державної влади та правоохоронцям, які зробили все можливе, щоб вибори пройшли максимально прозоро та у відповідності з чинним законодавством. Що ж стосується виявлених правопорушень, то переконаний: компетентні органи нададуть відповідні оцінки, всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

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Також керівник області висловив сподівання, що "підрахунок голосів відбудеться організовано та прозоро, не буде спроб викривлення результатів волевиявлення громадян, а виборці 114-го округу отримають свого законного представника у Верховній Раді".