Ющенко передає Тимошенко, що з ним можна легко порозумітися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО може легко відновити порозуміння між ними, якщо керуватиметься національними пріоритетами. Про це він заявив в прямому ефірі телеканалу CNN.

«З президентом ЮЩЕНКОМ легко знайти порозуміння, але його необхідно шукати в контексті національних пріоритетів», - сказав Президент. Він підкреслив, що у разі, якщо національні пріоритети будуть точкою компромісу, то в нього немає сумніву, що порозуміння між ним і ТИМОШЕНКО буде знайдено.

Він також в чергове підкреслив, що сьогодні утворився «не природній» недовговічний союз між Партією регіонів та БЮТ. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що з правової точки зору, якщо протягом 30 днів у парламенті не буде відновлено демократичну коаліцію, або не буде сформовано нову, то парламент буде розпущено. «Момент істини сьогодні в Україні є такий: або новостворений союз, про який я говорив (ПР-БЮТ), поведе нас назад до болота, до старого порядку, або ті сили, які завжди стояли на принципах української незалежності і демократії інтегруватимуть далі Україну до європейських і світових утворень», - сказав Президент, зауваживши, що це є суттю того, що сьогодні відбувається в Україні.