“Наша Україна” схвалила рішення про вихід фракції НУ-НС із коаліції

Президія політради партії “Наша Україна” схвалила рішення блоку НУ-НС про вихід зі складу коаліції та категорично спростувала припущення про можливість входження блоку до нової парламентської більшості за участю Партії регіонів. Про це йдеться у заяві президії політради “Нашої України” за підписом В’ячеслава Кириленка, розміщеній на офіційному сайті НУ-НС. Тексть заяви наводимо повністю.

«Наша Україна» висловлює обурення діями Блоку Юлії Тимошенко, який, вступивши в кулуарну змову з антиукраїнськими силами – Партією Регіонів та комуністами, створив нову прокремлівську більшість у Верховній Раді України.

На жаль, неодноразові публічні звернення «Нашої України» до партнерів по коаліції із закликом схаменутися і провести засідання Ради коаліції для погодження позицій БЮТ залишив без відповіді.

На очах у всієї країни 2 вересня розпочато реалізацію вкрай небезпечного сценарію дестабілізації ситуації в Україні.

Відмовившись засудити російську агресію проти Грузії і підтримати територіальну цілісність цієї країни, БЮТ спільно з комуністами й регіоналами не лише свідомо вбиває клин між Україною й цивілізованим світом, але й створює передумови для зазіхань на територіальну цілісність України.

Всупереч Угоді про створення коаліції демократичних сил і офіційній позиції «Нашої України» новоспечена більшість у складі БЮТ, Партії регіонів і комуністів проголосували за цілу низку законів, спрямованих на усунення від влади всенародного обраного Президента України і передачу всієї влади антиукраїнській парламентській олігархії.

Подолавши вето Президента на Закон України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". Регіонали, БЮТ та комуністи відкрили шлях до імпічменту Глави держави, а змінами до низки інших законів свавільно обмежили право Президента на оскарження урядових рішень.

Ще небезпечнішими є ухвалені новоствореною більшістю зміни до Законів «Про Кабінет Міністрів України» та «Про Службу Безпеки України», завдяки яким Блок Тимошенко, Партія Регіонів і комуністи хочуть всупереч Конституції позбавити Президента можливості впливати на призначення міністрів оборони та закордонних справ, а також керівника СБУ. Керівників цих ключових для захисту державності і безпеки України відомств за задумом змовників має призначати нова прокремлівська більшість у парламенті.

По суті, на наших очах народжується антиконституційна, антиукраїнська прем’єрська диктатура.

«Наша Україна» доклала величезних зусиль для створення демократичної коаліції. Завдяки нашим голосам в умовах шаленого опору опозиції Тимошенко стала прем’єром, було сформовано коаліційний уряд і схвалено низку визначальних законів.

Всупереч неправдивим звинуваченням і не партнерським діям, ми докладали всіх зусиль для збереження нинішньої коаліції, навіть незважаючи на численні й безпідставні порушення з боку БЮТ коаліційної угоди.

Незважаючи на серйозні розбіжності в економічних, гуманітарних, зовнішньополітичних та інших питаннях, ми намагалися будь-якою ціною зберегти демократичну коаліцію.

Але теперішньою змовою Блок Юлії Тимошенко відкрито став на шлях знищення демократичної коаліції і створив нову антиукраїнську більшість спільно з регіоналами й комуністами.

Народний Союз «Наша Україна» вважає, що за таких обставин наші представники в уряді й парламенті не можуть бути прикриттям учасників антиукраїнської змови.

Ми підтримуємо рішення фракції Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» про вихід зі складу коаліції і вважаємо, що вся відповідальність за наслідки руйнування коаліції лягає на БЮТ.

Водночас «Наша Україна» підтверджує свою позицію про неможливість нашого входження в коаліцію з Партією Регіонів і комуністами і готова працювати в умовах парламентської опозиції.

Ми будемо захищати українську державність та демократію, і переконані, що в цьому нас підтримають мільйони співвітчизників”.