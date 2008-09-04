БЮТ збирається підвищити прохідний бар’єр до парламенту

На сайті Верховної Ради з’явилася інформація про те, що у ВР зареєстрований законопроект про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо прохідного бар`єру). Автор законопроекту – бютівець Сергій Терьохін. Дата реєстрації – 3 вересня.

Наразі текст законодавчої новації на сайті ВР відсутній. Але ініціатор внесення змін до виборчого законодавства у коментарі журналістам зізнався, що йдеться про підвищення прохідного бар’єру до ВР. Разом з тим Терьохін відмовився уточнити, яким саме має бути ценз проходження до парламенту. Відбувся одним словом: “великий”. Та ще й пожартував, що “головною ідеологією” його законопроекту є “примушення до миру” за аналогією формули, яка стала “головною ідеологією російської агресії в Грузії”.

Нагадаємо, що наразі (з 2006 року) прохідний бар’єр до парламенту становить 3%. Раніше він складав 4%. Представники різних політичних сил неодноразово висловлювалися на користь зміни прохідного бар’єру: від зменшення до 1%, й до збільшення до 7%.