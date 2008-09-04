"Ситуативні однодумці" з ПР влаштували БЮТу перший сюрприз

Фракція БЮТ не бачить підстав для розгляду кадрових питань, котрі стосуються уряду, поки існує коаліція.

Про це сказав в інтерв’ю агентству УНІАН перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, коментуючи внесений народними депутатами від фракції Партії регіонів проект постанови про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

Він зазначив, що для нього “є новиною внесення” такого проекту постанови. Депутат також підкреслив, що “ніякі кадрові питання ми не обговорювали, бо не маємо на це права. В нас є коаліція, вона ще існує”.

При цьому він повідомив, що зараз ведуться переговори, консультації з політичними силами. А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що представники фракції Партії регіонів “дуже поспішають”.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що сьогодні і завтра не розглядатимуться у ВР політичні законопроекти, а тільки економічні і соціальні.