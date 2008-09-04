Огризка і Єханурова викликали на килим у Верховну Раду

Верховна Рада України завтра планує заслухати міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА та міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА з приводу умов тимчасового перебування іноземних кораблів на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного питання до порядку денного на п’ятницю проголосувало 345 народних депутатів із 389 зареєстрованих у сесійній залі.