Огризка і Єханурова викликали на килим у Верховну Раду
12:04, 04 вересня 2008Політика
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"За" висловилися 345 депутатів
Верховна Рада України завтра планує заслухати міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА та міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА з приводу умов тимчасового перебування іноземних кораблів на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного питання до порядку денного на п’ятницю проголосувало 345 народних депутатів із 389 зареєстрованих у сесійній залі.
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