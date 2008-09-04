Вовкун вирішує, що робити з Марксом і Енгельсом

Рішення про долю „комуністичної” літератури в українських бібліотеках буде прийнято після перевірки усіх бібліотечних фондів, заявляє міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН.

Міністерство культури і туризму продовжує перепис літератури у бібліотеках країни, розпочатий за його ініціативою, повідомляє тижневик „Коментарі”.

За офіційним повідомленням міністерства, на адресу Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності надійшов лист-звернення членів Херсонської обласної організації Всеукраїнського об’єднання ветеранів. У ньому висловлювалася пропозиція «перевірити бібліотечні фонди» та «вилучити літературу, яка пропагує комуно-шовіністичну ідеологію». Комітет спрямував звернення ветеранів до міністерства, яке, у свою чергу, надіслало листа до управлінь культури і туризму обласних державних адміністрацій з проханням вивчити ситуацію з означеної проблеми у бібліотеках кожної області.

Як пише тижневик „Коментарі”, однозначної відповіді на питання, що ж буде з літературою радянського періоду, у Мінкульту на сьогодні немає. Коли, за словами В.ВОВКУНА, стане зрозуміло, «яка література домінує» у бібліотечних фондах, тоді й прийматиметься колегіальне рішення про те, що з нею робити. Міністр, зокрема, висловив ідею створити у Прип’яті музей соціалістичного мистецтва просто неба, куди звезти всі пам’ятники і книжки радянського періоду.

«Як же нам будувати єдину державу, якщо книга говорить про подію одне (чи то Крути, чи то Батурин, чи то Іван Мазепа, чи то Велика Вітчизняна війна), а держава висвітлює її зовсім по-іншому», - цитують „Коментарі” слова міністра.

Разом з тим, цього року буде витрачено понад 20 млн. грн. на поповнення бібліотечних фондів українською літературою, зазначають „Коментарі”. Перший транш – 10 млн. грн. - планується витратити на наповнення українською літературою 690 кримських бібліотек, у яких, згідно з даними моніторингу, є лише 13% українськомовних книжок. У загальному підсумку Мінкультури уже до вересня планує закупити 350 тисяч книг - по 500 примірників для кожної бібліотеки регіону (середня ціна одного примірника, виходячи з озвучених цифр, - 28 грн.). 30% зі списку становить дитяча література, 3% - словники, 25% - українська класична і сучасна література, а також зарубіжна класика українською мовою.

Видання відзначає, що вперше цього року Міністерство культури і туризму оголосило список членів Експертної ради з розгляду пропозицій від видавництв на відбір та придбання видань для поповнення фондів публічних бібліотек. Очолює її заступник міністра Ольга БЕНЧ. До складу ради, крім директорів найбільших бібліотек країни, увійшли директор Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАНУ Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, заступник голови Держкомітету телебачення і радіомовлення Василь ШЕВЧЕНКО, президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр АФОНІН, відомий літературознавець Елеонора СОЛОВЕЙ-ГОНЧАРИК, голова комітету Шевченківської премії Роман ЛУБКІВСЬКИЙ. Серед членів ради й низка відомих літераторів - Оксана ЗАБУЖКО, Борис ОЛІЙНИК, Дмитро ПАВЛИЧКО, Марія МАТІОС.