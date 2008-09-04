Ющенко: шабаш цей не пройде

Президент Віктор Ющенко дав інтерв`ю виданню The Financial Times.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, основними темами розмови стали внутрішньополітична ситуація в Україні та способи її подолання.

Президент охарактеризував події у парламенті як «демонтаж системи противаг української влади не на користь демократії».

Водночас глава держави переконаний, що ситуацію буде врегульовано демократичним шляхом.

«Як Президент я гарантую, що ми знайдемо демократичні відповіді на ті загрози, зради, які відбулися. Шабаш цей не пройде», – сказав Президент.

Він висловив переконання, що союз Блоку Юлії Тимошенко з Партією регіонів деструктивний і не буде тривалим, відтак політичні сили розпочнуть переговори щодо створення нової коаліції.

"В Україні започаткується новий діалог у рамках провідних політичних сил щодо коаліції у парламенті, її формату. Переконаний, що сьогодні ні одна з політичних сил не має нестерпного бажання йти на вибори. І це підштовхує політичних лідерів фракцій у парламенті розпочинати діалог, який має бути конструктивним», – сказав Президент.

Також було обговорено вплив поточних політичних подій на досягнення цілей політики європейської та євроатлантичної інтеграції.

Окремою темою розмови стала ситуація у Грузії та її можливий вплив на Україну.

Розмову провів власний кореспондент газети Роман ОЛЕАРЧИК, який профільно висвітлює українські політичні та економічні події; протягом 2007 року неодноразово проводив інтерв`ю з главою Української держави.

* * * The Financial Times – провідна щоденна британська бізнес-газета, видається з 1888 року, представлена в чотирьох варіантах: для Великобританії, Континентальної Європи, США та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Щоденний наклад – 425,000, читацька аудиторія складає приблизно 1,4 мільйона в 110 країнах.

На сьогодні газета «Файненшл Таймс» займає перше місце у рейтингу найвпливовіших міжнародних видань.