СБУ копає на Луценка

Служба безпеки України допитує посадових осіб в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом розголошення державної таємниці, яка стосується діяльності Управління державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«У нас є висновок державного експерта з питань охорони державної таємниці, одного з керівників УДО. Цей висновок свідчить, що була розголошена держтаємниця. По цій справі опитуються або допитуються службові особи. По результатам ми поінформуємо. Така робота іде. Справа така є», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Начальник Державного управління охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ повідомив газеті "Сегодня", що він звернувся до СБУ з проханням з`ясувати, чи порушив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО закон, розказавши журналістам, які об`єкти контролює державна охорона.

За словами начальника УДО, на засіданні Кабміну 30 липня в закритому режимі розглядалося питання, що стосується цього Управління. Перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ попросив тих, хто не має допуску до державної таємниці, залишити приміщення. У Ю.ЛУЦЕНКА допуск є, і він залишився, зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ. Але, вийшовши до журналістів, міністр став коментувати хід обговорення щодо того, де і які об`єкти контролює держохорона, повідомив начальник УДО. "Я офіційно звернувся до СБУ з проханням перевірити інформацію, і якщо ЛУЦЕНКО порушив закон, позбавити його такого допуску", - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.