Ющенко завершив фазу «примушення до миру» Тимошенко - експерт
Починається етап активних "військових дій"
Директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро ВИДРІН вважає, що сьогодні українські політики починають етап активних "військових дій" між собою.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у ході круглого столу на тему: «Жахливий кінець або жах без кінця: чим закінчиться кошмар коаліцій?».
За його словами, уже завершується фаза “примушення до миру”, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО намагався активно “примусити до миру” прем’єр-мінстра Юлію ТИМОШЕНКО, і починається нова фаза - “примушення до війни” Президентом прем’єр-міністра.
Д.ВИДРІН не виключає, що під час “військових дій” будуть задіяні і силові структури, й акції протесту, задіяні профспілки.
Він прогнозує також дострокові парламентські вибори, оскільки БЮТ і Партія регіонів не наважаться офіційно створювати коаліцію. “Дружина вибачає зради чоловікові, але не вибачає, якщо він офіційно узаконює ці відносини”, - провів Д.ВИДРІН паралель із виборцями. “Тому гра БЮТ і Партії регіонів буде спробою створити працюючу коаліцію, яка матиме фантомне юридичне обґрунтування”, - сказав він, зауваживши, що ці сили намагатимуться ухвалити якнайбільше необхідних законодавчих актів, у тому числі підвищення прохідного бар’єру.
Коментуючи думки присутніх експертів, що ситуація може змінитись, якщо в Партії регіонів відбудеться розкол, Д.ВИДРІН висловив переконання, що сьогодні такого розколу не буде.
На його думку, у цій партії перемогли “чисті політики”, а “групу Ріната АХМЕТОВА виштовхують з чистої політики у сферу чистого бізнесу”. За його словами, сьогодні Партія регіонів відійшла взагалі на другий план, “поклавшись на інтуїцію Ю.ТИМОШЕНКО”, тому гра сьогодні йде в основному між Президентом і прем’єром.
“Якщо хочете, хто буде сильнішим, буде ясно через 10 днів”, - сказав Д.ВИДРІН.