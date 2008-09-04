Ющенко завершив фазу «примушення до миру» Тимошенко - експерт

Директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро ВИДРІН вважає, що сьогодні українські політики починають етап активних "військових дій" між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у ході круглого столу на тему: «Жахливий кінець або жах без кінця: чим закінчиться кошмар коаліцій?».

За його словами, уже завершується фаза “примушення до миру”, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО намагався активно “примусити до миру” прем’єр-мінстра Юлію ТИМОШЕНКО, і починається нова фаза - “примушення до війни” Президентом прем’єр-міністра.

Д.ВИДРІН не виключає, що під час “військових дій” будуть задіяні і силові структури, й акції протесту, задіяні профспілки.

Він прогнозує також дострокові парламентські вибори, оскільки БЮТ і Партія регіонів не наважаться офіційно створювати коаліцію. “Дружина вибачає зради чоловікові, але не вибачає, якщо він офіційно узаконює ці відносини”, - провів Д.ВИДРІН паралель із виборцями. “Тому гра БЮТ і Партії регіонів буде спробою створити працюючу коаліцію, яка матиме фантомне юридичне обґрунтування”, - сказав він, зауваживши, що ці сили намагатимуться ухвалити якнайбільше необхідних законодавчих актів, у тому числі підвищення прохідного бар’єру.

Коментуючи думки присутніх експертів, що ситуація може змінитись, якщо в Партії регіонів відбудеться розкол, Д.ВИДРІН висловив переконання, що сьогодні такого розколу не буде.

На його думку, у цій партії перемогли “чисті політики”, а “групу Ріната АХМЕТОВА виштовхують з чистої політики у сферу чистого бізнесу”. За його словами, сьогодні Партія регіонів відійшла взагалі на другий план, “поклавшись на інтуїцію Ю.ТИМОШЕНКО”, тому гра сьогодні йде в основному між Президентом і прем’єром.

“Якщо хочете, хто буде сильнішим, буде ясно через 10 днів”, - сказав Д.ВИДРІН.