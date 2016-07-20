Порошенко про убивство Шеремета: Винні мають бути покарані

Про це говориться у його дописі у Facebook.

"Жахлива трагедія у Києві. Шок - інших слів немає. Знав Павла особисто. Співчуваю усім рідним та близьким", - написав президент.

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"Доручив правоохоронним органам негайно розслідувати цей злочин. Винні мають бути покарані", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належить керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на Радіо "Вєсті".

Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля у центрі Києва як умисне вбивство.