Голова ПАРЄ вважає вбивство Шеремета атакою на свободу ЗМІ
13:59, 20 липня 2016Політика
347 0
Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт назвав вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві атакою на свободу ЗМІ та безпеку журналістів.
Аграмунт вважає вбивство Шеремета атакою на свободу журналістів / Фото УНІАН
Про це він написав у Twitter.
Голова ПАРЄ висловив співчуття родині та близьким журналіста.
"Вбивство Шеремета: прикра атака на свободу ЗМІ та безпеку журналістів! Необхідно повне розслідування, щоб притягти винних до відповідальності", - додав Аграмунт.
Читайте такожЗагибель Шеремета: мати загиблого журналіста розповіла, де його поховають
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києві внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.
Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter