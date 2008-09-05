Яценюк пояснив депутатам, що Огризка звільнити їм не вдасться

Подання про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України має вносити лише Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи проект постанови про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ, який вніс на розгляд парламенту народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів).

Голова ВР наголосив, що відповідно до чинного закону про кабінет міністрів України «виключне повноваження на внесення такого подання має тільки Президент України». Він звернув увагу суб’єктів законодавчої ініціативи, на необхідність дотримуватися «конституційних вимог при поданні будь-яких актів законодавства». «А то так можна півкраїни позвільняти», - сказав А.ЯЦЕНЮК.