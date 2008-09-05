Фракція Блоку Литвина на знак протесту пішла із сесійної зали ВР

Фракція Блоку Литвина на знак протесту пішла із сесійної зали Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, цей протест пов’язаний з тим, що парламент відмовився сьогодні розглянути законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо збільшення фінансування видатків аграрної галузі).

Фракції Партії регіонів та БЮТ не підтримали розгляд даного питання за зміненою процедурою, тобто без розгляду у профільному комітеті ВР.

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН заявив, що фракції Партії регіонів та БЮТ не хочуть приймати даний законопроект, оскільки їхні представники бажають за безцінь скупити урожай зерна нинішнього року. «Зернотрейдери, які сидять у цих найбільших фракціях, хочуть забрати зерно за безцінь, а потім будуть приймати рішення по селу», - зазначив В.ЛИТВИН.

Як відомо, уже другий день у сесійній залі парламенту відсутня фракція НУ-НС, за винятком депутатів із групи «Народна самооборона».