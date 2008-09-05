У НУ-НС кажуть, що БЮТ відмовляється говорити про долю коаліції

Блок "Наша Україна – Народна самооборона" заявляє, що жодних офіційних звернень щодо початку переговорів з метою збереження коаліції демократичних сил до НУ-НС від БЮТ не надходило.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, керівництво блоку «Наша Україна - Народна самооборона» неодноразово зверталося до керівництва БЮТ, у тому числі й публічно, з проханням скликати Раду коаліції, у чому було відмовлено.

"У зв’язку з цим заяви керівників БЮТ щодо того, що їхня політична сила буде «до останнього боротися у переговорному процесі за коаліцію», вважаємо цинічними", йдеться у заяві.

"Освячувати спільними голосуваннями з Партією регіонів та комуністами створення прокремлівської більшості й одночасно волати про порятунок демократичної коаліції є спробою приховати свою зраду перед мільйонами виборців", заявляють у НУ-НС.