ВРЮ рекомендувала звільнити суддів 113

18:03, 21 липня 2016
Політика
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Вища рада юстиції рекомендувала звільнити за загальними обставинами 113 суддів.

суд судья фемида / tut.by

Таке рішення було прийнято на засіданні ради, повідомили УНІАН у прес-службі Вищої ради юстиції.

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109 суддів пропонується звільнити в зв'язку з виходом у відставку, а ще чотири - за власним бажанням судді.

Ще по трьом суддям розгляд питання про звільнення відклали, зазначили в прес-службі.

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