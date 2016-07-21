ВРЮ рекомендувала звільнити суддів 113
18:03, 21 липня 2016Політика
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Вища рада юстиції рекомендувала звільнити за загальними обставинами 113 суддів.
Ще по трьом суддям розгляд питання про звільнення відклали / tut.by
Таке рішення було прийнято на засіданні ради, повідомили УНІАН у прес-службі Вищої ради юстиції.
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109 суддів пропонується звільнити в зв'язку з виходом у відставку, а ще чотири - за власним бажанням судді.
Ще по трьом суддям розгляд питання про звільнення відклали, зазначили в прес-службі.
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