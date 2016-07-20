Вища рада юстиції рекомендувала звільнити 92 суддів

Таке рішення було прийнято на засіданні ВРЮ, повідомляє прес-служба ради.

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"Вища рада юстиції розглянула заяви суддів про звільнення з посад за загальними обставинами. На засіданні Вищої ради юстиції 20 липня було прийнято рішення внести подання про звільнення з посад у відставку стосовно 92 суддів та за власним бажанням – стосовно 4 суддів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, ВРЮ відклала розгляд заяви про звільнення у відставку з посади судді Вищого адміністративного суду Миколи Сороки у зв’язку із тим, що ВРЮ не звершила розгляд питання про притягнення цього судді до дисциплінарної відповідальності.