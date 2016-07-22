Порошенко прокоментував визнання Сеймом Польщі Волинської трагедії "геноцидом"

Про це він написав у Facebook.

«Шкодую щодо рішення польського Сейму. Знаю, багато хто захоче використати його для політичних спекуляцій.

Однак, маємо повернутися до заповіді Івана Павла ІІ – пробачаємо і просимо пробачення. Лише спільними кроками можемо прийти до християнського примирення і єднання. Лише разом зможемо з’ясувати всі факти трагічних сторінок спільної історії», - написав Порошенко.

Він висловив сподівання, що Україна та Польща продовжать рухатися саме цим шляхом.

Читайте такожВ'ятрович назвав ухвалу Сейму Польщі про визнання Волинської трагедії "геноцидом" історичним непорозумінням

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Документ підтримали 432 депутати сейму, «проти» не проголосував жоден депутат.

Цим документом Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього геноциду.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.

8 липня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня національним днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».