Нідерланди згодні, що українці мають отримувати "спрощені" візи до ЄС

У Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч заступника керівника зовнішньополітичного відомства нашої держави Костянтина ЄЛІСЄЄВА із заступником міністра юстиції Нідерландів Небахат АЛБАЙРАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співробітництва між Україною та ЄС у міграційно-візовій сфері, зокрема стан імплементації Угод між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз та реадмісію осіб.

У цьому зв’язку нідерландська сторона погодилася із важливістю усунення недоліків та необхідністю неухильного виконання стороною ЄС положень Угоди про спрощення оформлення віз.

Особливу увагу було приділено обговоренню перспективи започаткування з ЄС предметного цільового діалогу щодо подальшої лібералізації візового режиму та створення належних умов для скасування державами ЄС візових вимог для громадян України.

Н.АЛБАЙРАК висловила сподівання, що Евіанський саміт Україна-ЄС дасть „зелене світло” діалогу щодо визначення критеріїв та умов , виконання яких відкриє шлях до запровадження безвізового режиму.