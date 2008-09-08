Луценко: я не хочу бути заручником образ та помсти двох кумів

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не хоче бути заручником образ та помсти Президента України Віктора Ющенка і свого партійного соратника Давида Жванії. Про це політик сказав в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН . "Ці люди настільки близькі були один до одного в період, коли я не знав їхнього особистого та політичного життя, що я не хочу бути заручником образ та помсти двох кумів, аж до безглуздої затії з позбавлення Давида громадянства", - сказав Луценко.

Міністр так пояснив свою позицію: "Я дуже добре пам’ятаю той вечір у Гуті Івано-Франківської області, коли Кириленко, я та інші особи зустрічалися з паном Президентом щодо остаточного узгодження списків НУ–НС. Очевидно, тоді він добре пам’ятав і роль Жванії у підтримці “Нашої України” 2002 року, і в Помаранчевій революції 2004 року, і в діяльності демократичних сил 2006 року. Та врешті-решт пан Жванія був на всіх нарадах у Секретаріаті Президента під час підготовки й проведення дострокових парламентських виборів 2007 року. На всі важливі зустрічі його запрошували.

Тому коли мені раптом почали говорити про ці напружені стосунки, які раптом виникли між Президентом та Жванією, то я відразу ж сказав: це їхні проблеми".

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