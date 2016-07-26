Все законно: адвокати пояснили, звідки у затриманого в Іспанії сина Черновецького гроші

Про це йдеться у прес-релізі адвокатської компанії Molins&Silva, яка займається захистом Степана Черновецького, передає "Українська правда".

Адвокати додали, що подали апеляцію на арешт Черновецького.

"У матеріалах апеляції ми довели, що джерелом усіх фінансових операцій, що здійснюються паном Степаном Черновецьким в Іспанії, були кошти, які були отримані ним від продажу "Правекс-Банку". Вказані операції завжди проводилися у відповідності із законодавством тих країн, в юрисдикції яких вони здійснювалися", – йдеться у прес-релізі.

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Адвокати запевнили, що компанія Chernovetskyi Investment Group (CIG), власником якої є Степан Черновецький, займається успішними інвестиційними проектами в Україні, Швейцарії, Німеччині, Ізраїлі, на Кіпрі та Індії.

"Більшість з цих угод були проведені в партнерстві з найбільшими світовими інвесторами і фінансовими інститутами, які провели детальний аудит CIG, його команди і джерела інвестованих коштів", – додали в компанії.

Вони також висловили впевненість, що "з урахуванням зазначених фактів, які підтверджуються нами документально, суддя зможе прийняти справедливе рішення і скасувати рішення про тримання під вартою як помилкове і необґрунтоване".

Крім Molins&Silva, згідно з повідомленням, захистом Черновецького займаються юридичні фірми Martell Abogados і Crowe Horwath.

"Це перший раз, коли три з найкращих професіоналів Кримінального права працювали разом з метою довести невинність пана Степана Черновецького", – заявили адвокати.

Вони додали, що справі Черновецького присвоєно статус секретності, який, на їхню думку, "є необґрунтованим і невиправданим", через що "наші клієнти і ми досі не знаємо, які конкретно звинувачення висунуті проти них".

Нагадаємо, в Іспанії заарештували осіб, підозрюваних у відмиванні грошей. Серед них – син екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степан.

Суд e Барселоні прийняв рішення взяти під варту без права внесення застави 7 з восьми заарештованих за звинуваченнями у відмиванні грошей, серед яких і син екс-мера Леоніда Черновецького Степан.