Сьогодні Саакашвілі прийме делегацію Нашої України

Сьогодні, 9 вересня, до Грузії прибула делегація представників партії “Наша Україна” на чолі з головою партії В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

До складу делегації увійшли народні депутати-“нашоукраїнці” Андрій ПАРУБІЙ, Зіновій ШКУТЯК, Володимир В’язівський, Лілія ГРИГОРОВИЧ та Володимир КАРПУК.

Сьогодні "нашоукраїнці" відвідають парламент Грузії, де В.КИРИЛЕНКО виступить перед грузинськими парламентаріями. Сьогодні ж члени “Нашої України” зустрінуться з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

Також в рамках візиту “нашоукраїнці” зустрінуться з міністром оборони Грузії Давідом КЕЗЕРАШВІЛІ, з заступником міністра закордонних справ Гріголом ВАСАДЗЕ, з першим заступником голови грузинського парламенту Михайлом МАЧАВАРІАНІ та з лідером парламентської більшості Петера ЦІСКАРІШВІЛЛІ. Крім того, представники “Нашої України” відвідають грузинські міста, які постраждали в ході бойових дій.