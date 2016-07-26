Порошенко обговорив з Меркель постійне порушення Росією Мінських домовленостей

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко висловив глибоке занепокоєння різкою ескалацією ситуації на Донбасі і зростанням кількості загиблих через збільшення російськими бойовиками кількості обстрілів з крупнокаліберної зброї та продовження Росією постачання для них озброєння. Він також звернув увагу на активізацію російських диверсійно-розвідувальних груп, які отримують гідну відсіч з боку Збройних сил України.

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Порошенко наголосив на постійному порушенні Росією Мінських домовленостей. Він підкреслив важливість консолідації всієї Європи у питанні не лише збереження санкцій проти Росії, а й їх посилення у разі подальшого погіршення ситуації на Донбасі.

Співрозмовники домовились інтенсифікувати роботу в Нормандському та інших форматах. Зокрема, йшлося про узгодження чіткої дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей, яка повинна включати виконання Росією безпекового компоненту.

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Порошенко також закликав сприяти у звільненні українських політв’язнів на території Росії та численних українських заручників на окупованій території.

Окрему увагу було приділено прискоренню ухвалення країнами-членами ЄС рішення про запровадження безвізового режиму для українських громадян.

Глава Української держави висловив щирі співчуття європейським колегам у зв’язку з численними людськими жертвами внаслідок нещодавньої хвилі жорстоких терористичних актів, зокрема у Ніцці та Мюнхені, підкреслюється в повідомленні.