Гавриш: Тимошенко просить Європу вмовити Ющенка на "ширку"

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Степан ГАВРИШ заявляє, що сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спілкується з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав`єром СОЛАНОЮ і Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ з метою умовити їх переконати Президента України Віктора ЮЩЕНКА погодитися з формуванням “широкої коаліції” і законопроектами, які обмежують повноваження глави держави.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Президента України.

За словами С.ГАВРИША, позиція Ю.ТИМОШЕНКО “є яскравим свідченням переживань прем`єра провалити вочевидь «прокремлівський сценарій», який, несподівано для Сходу і Заходу України, намагаються реалізувати з використанням різноманітних маніпулятивних технологій БЮТ і Партії регіонів щодо створення де-факто нової парламентської коаліції”.

С.ГАВРИШ вважає, що прем`єр реально усвідомлює, що в українському суспільстві, як і в зовнішніх демократіях, існують серйозні загрози для реалізації плану БЮТ і ПР, і саме тому вона готова використати для його порятунку і легітимації будь-які важелі впливу та методи.

«Черговим свідченням цього є те, що сьогодні, у той час, коли Президент летить на 12-й самміт Україна - ЄС, Ю.ТИМОШЕНКО намагається умовити керівництво Євросоюзу переконати В.ЮЩЕНКА прийняти сценарій БЮТ та ПР щодо широкої коаліції та погодитися із законопроектами, які значно звужують конституційні повноваження глави держави», - сказав С.ГАВРИШ.