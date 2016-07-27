Україна в Мінську підкреслила неприйнятність "оподаткування" бойовиками підприємств окупованого Донбасу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Читайте такожУкраїна в Мінську висловила занепокоєння атаками бойовиків на безпілотники ОБСЄ - прес-секретар Кучми

"В ході засідання економічної підгрупи Україна акцентувала увагу на неприпустимості формування так званої квазінормативної бази, насамперед у податковій сфері, а також неприйнятності стягування незаконних платежів із суб'єктів господарювання, які перебувають на непідконтрольній Україні частині Донбасу", - повідомила прес-секретар Кучми.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Кучма брав участь у роботі групи у скайп-режимі.