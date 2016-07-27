Як у Києві сьогодні проходив "хресний похід" УПЦ МП (фоторепортаж)

Учасники ходу почали збиратися в центрі Києва вранці 27 липня. Також на Європейську площу почали з'їжджатися противники ходи.

Водночас сьогодні в столиці були посилені заходи безпеки - всього до охорони правопорядку в Києві під час "хресної ходи" залучили 6 тис. силовиків.

При цьому всі проходи і проїзди на Європейську площу були перекриті металевими сітками, а на Хрещатику з боку Майдану Незалежності правоохоронці встановили металошукачі для перевірки громадян.

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З центру колона пройшла до Володимирської гірки, де пройшов молебень учасників ходи.

Були під час ходи "помічені" і відомі екс-регіонали - Вадим Новинський, Юрій Бойко та інші.

Після молебну віряни пішли "хресною ходою" до Києво-Печерської лаври, де продовжаться заходи УПЦ МП з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України та "1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон".