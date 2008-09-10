Російські солдати не пропустили Нашу Україну у грузинське село
11:27, 10 вересня 2008Політика
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Дорогу перегородили
Українську делегацію на чолі з головою партії “Наша Україна” В’ячеславом Кириленком російські військові не пропустили на територію грузинського села Каралеті, що знаходиться на околиці Горі.
Дорогу до села перегородили російські військові, які організували блок-пост на грузинській території і не дозволили членам офіційної делегації потрапити на територію села.
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