Російські солдати не пропустили Нашу Україну у грузинське село

Українську делегацію на чолі з головою партії “Наша Україна” В’ячеславом Кириленком російські військові не пропустили на територію грузинського села Каралеті, що знаходиться на околиці Горі.

Дорогу до села перегородили російські військові, які організували блок-пост на грузинській території і не дозволили членам офіційної делегації потрапити на територію села.

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