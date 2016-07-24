Нижня палата парламенту Бельгії розгляне резолюцію про зняття санкцій з Росії
18:03, 24 липня 2016Політика
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Нижня палата бельгійського парламенту розгляне проект резолюції про зняття санкцій Євросоюзу з Росії.
У резолюції вказується, що Росія – це союзник ЄС у боротьбі з ІДІЛ / censor.net.ua
Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Палати представників Федерального парламенту Бельгії, проект резолюції 12 липня подав до парламенту депутат Альдо Каркассі, пише ZN.UA.
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У тексті документа, оприлюдненого прес-службою палати представників, зокрема, вказується, що санкції проти РФ "суперечать міжнародному праву", а також зазначається, що Росія "не є стороною громадянського конфлікту на сході України", на яку неможливо покладати відповідальність за виконання Мінських угод.
Крім цього, у резолюції зазначається, що Росія – це союзник ЄС у боротьбі з ІДІЛ і міжнародним тероризмом.
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