У Держдумі проходить засідання із затвердження кандидатури нового посла Росії в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, засідання проходить у закритому режимі під керівництвом голови Олексія Пушкова.

Крім Бабича до Держдуми прибув статс-секретар - заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, який представлятиме його кандидатуру на цю посаду.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні профільні комітети Держдуми і Ради Федерації РФ розглянуть кандидатури нового посла Росії в Україні. Швидше за все, це буде повноважний представник президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.

28 липня президент Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні.

Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначений Сергій Торопов.