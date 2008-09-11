Яценюк пропонує відкликати Лавриновича і Томенка з комітетів ВР
Проект постанови подано
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує парламенту ухвалити рішення щодо припинення діяльності народних депутатів Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Миколи ТОМЕНКА у парламентських комітетах.
Відповідний проект постанови “Про внесення змін у складі комітетів Верховної Ради України” зареєстрований А.ЯЦЕНЮКОМ у ВР сьогодні.
Зокрема, голова ВР пропонує з 2 вересня відкликати О.ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, а М.ТОМЕНКА - з посади члена Комітету Верховної Ради з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
Відповідне рішення голова ВР пропонує ухвалити у зв’язку з обранням О.ЛАВРИНОВИЧА першим віце-спікером, а М.ТОМЕНКА – віце-спікером.