У Раді звернулися до Франції щодо "кримського вояжу" проросійських депутатів

Відповідний лист-звернення опублікований на сайті Верховної Ради.

Так, нардепи висловили своє обурення щодо незаконного візиту на територію анексованого півострова французьких парламентарів.

"Такі вояжі підривають зусилля світової спільноти у відновленні територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Розглядаємо політиків, які беруть участь у подібних заходах, інструментом російського агресора та його пропаганди", - йдеться у листі.

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Українські парламентарі впевнені, що "цим діям буде надана належна оцінка з боку французького політикуму".

Лист підписали голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко, заступник голови комітету з євроінтеграції Марія Іонова, співголова депутатської групи ВР з міжпарламентських зв’язків з Французькою Республікою Альона Шкрум, співголова депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Французькою Республікою Олексій Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, 29-31 липня делегація з 11 французьких парламентарів на чолі з депутатом національних зборів, екс-міністром транспорту Франції Тьєррі Маріані знову перебувала в окупованому Криму.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких парламентаріїв в окуповану Російською Федерацією Автономну Республіку Крим.