Савченко заявляє, що їздила на окуповані території Донбасу

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я їздила, просто про це не знають самоназвані представники ні «ЛНР», ні «ДНР», я заходила на територію, за лінію розмежування, і спілкувалася з людьми, і чула їхні проблеми. Просто, що я не їздила туди вище до Донецька і Луганська», - зазначила Савченко, відповідаючи на запитання, чи готова вона поїхати на окуповану територію Донбасу для зустрічі з ватажками бойовиків.

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«Я готова працювати, я вже тисячу разів заявляла про це без усілякого піару - я готова туди їхати. З прикриттям, без прикриття, я готова їхати туди, щоб був результат, тому що усі чудово розуміють, що життя людини - це найцінніше», - наголосила вона.