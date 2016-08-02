Обама про позицію США щодо російської агресії: Ми не збираємось відвертатися від союзників у Європі

Про це американський лідер сказав 1 серпня в Атланті у зверненні до з'їзду Організації американських ветеранів-інвалідів, передає "Радіо Свобода".

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"В умовах російської агресії ми не збираємося відвертатися від наших союзників у Європі. Ми маємо намір залишатися об'єднаними в НАТО, який є найсильнішим альянсом у світі", - зазначив американський президент.

Наприкінці липня кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі його обрання Сполучені Штати не зможуть гарантувати безпеку всім членам НАТО. Він зазначив, що допомога, зокрема, в разі нападу Росії, буде надана тільки тим країнам, які «виконують свої зобов'язання» перед США.

Трамп зазначив, що ця умова стосується і країн Балтії, де військову присутність Північноатлантичного альянсу посилилась після російської анексії Криму в 2014 році і ролі Москви в конфлікті на сході України. Кандидат у президенти також висловив бажання скоротити військові витрати на допомогу союзникам, які США несли протягом останніх років.