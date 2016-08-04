ЄС скасував санкції проти загиблого сина Януковича

Текст рішення суду від 12 липня оприлюднено на сайті суду.

В ухвалі суду сказано про анулювання рішення Європейської ради №2014/119/CFSP від 5 березня 2014 року та прийнятого в той же час Регламенту Ради (ЄС) № 208/2014 в частині обмежувальних заходів проти Віктора Януковича-молодшого.

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Після смерті Віктора Януковича-молодшого його дружина Ольга Янукович з найнятими іноземними адвокатами продовжувала добиватися скасування санкцій.

Як повідомляв УНІАН, молодший син Януковича загинув 20 березня 2015 року, коли його автомобіль провалився під лід на озері Байкал.

За даними ЗМІ, Януковича-молодшого поховали 23 березня в Севастополі.