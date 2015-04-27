На могилі сина Януковича в Криму з'явилася табличка з іменем (фото)

Намогилі сина екс-президента України Віктора Януковича в Криму з'явилася іменна табличка "Віктор Вікторович Янукович" з датами народження і смерті.

Про це повідомляє сайт Искра.

Біля хреста, як і раніше, багато штучних квітів та вінків з пам'ятними написами: «Коханому чоловікові», «З глибокою скорботою від батьків дружини», «Від друзів», «Спочивай з миром».

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Нагадаємо, могила Януковича-молодшого залишалася якийсь час «безіменною».

Як повідомляв УНІАН, Янукович-молодший загинув на озері Байкал у Росії, провалившись у мікроавтобусі під лід.

Його поховали в Севастополі 23 березня на території Свято-Миколаївського храму. На похорон приїздив екс-президент України Віктор Янукович, його дружина Людмила, Олександр Янукович, дружина загиблого Ольга з 5-річним сином Іллею.