Тимошенко тисне на Ющенка Лук'яненком і Горинем

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зрозуміє необхідність збереження демократичної коаліції за умови входження до її складу фракції Блоку Литвина.

Про це йдеться у коментарі Ю.ТИМОШЕНКО, поширеному сьогодні Управлінням у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, з приводу пропозицій представників української патріотичної інтелігенції Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, Левка ЛУК’ЯНЕНКА та Богдана ГОРИНЯ щодо необхідності створення єдиної, державницької, проукраїнської коаліції у Верховній Раді.

“Я цілком погоджуюся з Левком ЛУК’ЯНЕНКОМ, Богданом ГОРИНЕМ щодо необхідності збереження Коаліції демократичних сил. Такою є моя позиція, такою є позиція нашої політичної сили, і ми її ніколи не змінювали. Ми кожного дня і кожної миті готові до поновлення діяльності коаліції, до її повноцінної діяльності”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єр-міністра, їй також хотілося б, щоб ідеї, озвучені корифеями національно-визвольного руху, тими людьми, які стояли біля витоків молодої української державності, дійшли до Президента Віктора ЮЩЕНКА. “Я дуже хочу, щоб Віктор Андрійович зрозумів, що коаліцію не треба розвалювати, її треба оберігати. І це потрібно не ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКУ, ЛУК’ЯНЕНКУ чи ГОРИНЮ. Це потрібно Україні”, – наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО і Богдан ГОРИНЬ заявили, що прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО і голова парламентської фракції свого імені Володимир ЛИТВИН погодились на створення нової коаліції у складі БЮТ, Блоку Литвина та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Я закликаю Президента Віктора ЮЩЕНКА взяти під свій “політичний патронат” питання щодо входження НУ-НС до нової парламентської коаліції. Це є історичний шанс для України вийти з політичної кризи, адже ці політичні сили не мають ідеологічних розбіжностей. На наше звернення ми хочемо почути від НУ-НС – “так”, - наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.