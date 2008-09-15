Брата Ющенка не хочуть бачити у Росії?

Якщо підтвердиться інформація про те, що лідерові фракції НУ-НС В’ячеславу Кириленку, а також народним депутатам України Олегу Білорусу, Петру Ющенку і Володимиру Яворівському заборонили в`їзд в Росію, то такі дії РФ можна буде вважати недружнім кроком. Про це, як передає кореспондент ForUm’у , в інтерв`ю журналістам у понеділок заявив В’ячеслав Кириленко.

«Але, з іншого боку, нас цікавлять питання відстоювання національних інтересів України. Можливо, це когось і дратує, але ми на це не звертатимемо увагу, а і надалі працюватимемо», - сказав він.

Кириленко зазначив, що він не є прихильником «взаємних заборон». «Але я – прихильник дотримання національного законодавства. Я жодне національне законодавство – ні українське, ні російське – не порушував. Якщо десь в іншій столиці ухвалено політичне рішення, то це тільки підтвердження того, в чому ми вже переконані: «прокремлівська» більшість у нашому парламенті створена і діє, а її господарі ззовні її захищають», - підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, деякі українські політики і бізнесмени не зможуть в`їхати в Росію після того, як власті України заборонили в`їзд в країну деяким російським політикам і депутатам Держдуми, повідомили у понеділок інформовані джерела у Москві.

За їхніми даними, в число нев`їзних потрапляють лідер фракції «Наша Україна - Народна Самооборона» В’ячеслав Кириленко, керівник комітету Верховної ради з зовнішньої політики Олег Білорус, член комітету з питань культури і духовності, депутат Верховної Ради від НУ-НС Петро Ющенко, член того ж комітету від Блоку Юлії Тимошенко Володимир Яворівський.

Крім того, у переліку також фігурують керівник робочої групи Служби безпеки України з вивчення історії ОУН-УПА Володимир Вятрович, глава Київської обладміністрації Віра Улянченко і глава Харківської обладміністрації Арсен Аваков, а також голова держкомпанії Укрспецекспорт Сергій Бондарчук.

«Можуть виникнути проблеми з в`їздом в Росію і у деяких українських бізнесменів», - сказало одне з джерел.

Підтвердити або спростувати цю інформацію в офіційних російських структурах поки не вдалося.

Як повідомлялося, на початку вересня ,за рішенням українських властей, в Україну не був допущений депутат Держдуми РФ, політолог Сергій Марков. МЗС РФ у зв`язку з цим висловив протест.

12 вересня депутата Державної Думи РФ Віктора Водолацького не пропустили через українсько-російський кордон.