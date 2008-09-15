Ющенко поїде на стрільби, щоб переконати Тимошенко

Президент Віктор Ющенко у четвер, 18 вересня, здійснить робочу поїздку до Рівненської області, де візьме участь у тактичних навчаннях 30-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ).

Про це повідомила в понеділок на брифінгу прес-секретар президента Ірина Ванникова, повідомляє прес-служба глави держави.

Ванникова наголосила, що президент протягом останніх тижнів тримає на особливому контролі питання належного бюджетного фінансування потреб армії.

"Згадані навчання мають продемонструвати Верховному Головнокомандувачу та Україні рівень практичної підготовки Збройних Сил", - заявила вона.

"Також вони мають довести урядові і суспільству важливість вчасного і повного фінансування потреб армії для підтримання високого рівня обороноздатності країни", - додала Ванникова.

Вищезгадані навчання передбачені Планом підготовки ЗСУ на 2008 рік і виконуються точно за графіком. Унікальність цього заходу в тому, що за останні роки у ЗСУ навчання із бойовою стрільбою на рівні механізованої бригади із засобами посилення проводяться вперше, сказано в повідомленні.

Прес-секретар президента наголосила, що питання підвищення боєготовності ЗСУ є пріоритетним для Ющенка.

"Свідченням цього є регулярна участь глави держави у найважливіших регіональних заходах з цієї тематики. Його поїздка до Рівненської області стане п`ятою з кінця лютого 2008 року", - підкреслила Ванникова.

Українська правда