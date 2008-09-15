Шустер програв Черновецькому пляшку шампанського "Дом Періньйон"

Минулої п`ятниці Київський міський голова Леонід Черновецький став гостем ток-шоу "Шустер. Live", яке веде на ТРК "Україна" Савік Шустер.

Під час ток-шоу Черновецький та ведучий Шустер посперечалися на пляшку шампанського "Дом Періньйон", що мер стане найрейтинговішим спікером програми "Шустер. Live".

Того дня кількість глядачів програми перевищила 15 % і не падала нижче весь час, доки мер брав активну участь у розмові, пише муніципальна газета "Хрещатик".

У неділю у Савіка Шустера поцікавилися, коли він віддасть меру пляшку шампанського.

Однак з`ясувалося, що ведучий ще не аналізував останні рейтинги, а тому визнавати свою поразку не готовий.

"Рейтинги як гроші - їх треба рахувати", - сказав Шустер.

Українська правда