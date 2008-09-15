СБУ вже двічі допитувала Медведчука - джерело

Колишнього главу Адміністрації Президента, екс-лідера СДПУ(о) Віктора МЕДВЕДЧУКА двічі допитували слідчі Служби безпеки України в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом зазіхання на конституційний лад України, яке було інспіровано ззовні іноземними спецслужбами.

Про це УНІАН повідомило джерело в СБУ.

За інформацією співрозмовника агентства, наразі Служба безпеки проводить подальші слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня слідчі СБУ в рамках розслідування кримінальної справи повісткою викликали на допит колишнього голову Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУКА «у зв`язку з його антидержавною діяльністю».

За словами в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ стосовно В.МЕДВЕДЧУКА проводить ряд інших процесуальних дій з метою недопущення зазіхання на конституційний лад нашої держави.