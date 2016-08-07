Порошенко привітав особовий склад і ветеранів Повітряних Сил ЗСУ з нагоди професійного свята
У рамках оголошеного в Україні року Повітряних Сил передбачається провести реорганізацію та підвищити ефективність найбільш мобільного, науково і технологічно місткого виду Збройних Сил. На цьому наголосив президент України Петро Порошенко у вітанні особовому складу і ветеранам Повітряних Сил ЗСУ з нагоди професійного свята, текст якого розміщено на його офіційному сайті.
«Завдяки вашій наполегливій, самовідданій службі Повітряні Сили є потужним видом Збройних Сил України, гарантом безпеки і непорушності повітряних кордонів нашої Вітчизни», - йдеться у вітанні.
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Глава держави констатує, що сьогодні особовий склад Повітряних Сил з честю виконує свій обов’язок перед народом, демонструє високий бойовий вишкіл, професіоналізм і наполегливість під час несення бойового чергування з протиповітряної оборони та виконання бойових завдань з охорони повітряного простору України.
За словами президента, пріоритетом розвитку вітчизняного війська стане подальший розвиток Повітряних Сил.
«Ми пишаємося героїчними подвигами військових льотчиків, які в умовах щільного вогневого враження виконували найскладніші бойові завдання по прикриттю наших військ з повітря, повітряної розвідки, перевезенню особового складу і вантажів, знищенню броньованої техніки та вогневих позицій терористів», - підкреслив Порошенко.
Президент подякував за вірність присязі, військовому та громадянському обов'язку, відданість Українському народу.
«Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті незалежності та територіальної цілісності нашої держави», - додав глава держави і побажав військовослужбовцям мирного неба, натхнення та успіхів у нелегкій ратній службі, злагоди й добробуту родинам.