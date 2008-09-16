Тарасюк називає Європі 5 причин, щоб пустити Україну в НАТО і ЄС

На сьогодні існує щонайменше п’ять причин, чому європейцям варто підтримати євроатлантичні прагнення України.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, заявив голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК в інтерв’ю Радіо “VPRO” (Нідерланди).

“По-перше, - сказав він, - тому що Україна дійсно хоче вступити в НАТО. Україна, вже довгі роки є стабільним та надійним партнером НАТО, а курс на членство в Альянсі виник вже давно і є послідовним втіленням зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави”. Він нагадав, що “ще з перших днів відновлення державної незалежності Україна заявила про свій намір належати до системи європейської безпеки, одним з найважливіших стрижнів якої є євроатлантична складова”. “На сьогодні стратегічний, законодавчо закріплений курс України на вступ в Організацію Північноатлантичного договору залишається незмінним пріоритетом зовнішньої політики”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Друга причина, за його словами, полягає у тому, що, навіть, ще не будучи формально членом НАТО, Україна вже є одним з найбільших контрибуторів безпеки на європейському континенті, адже Україна - єдина країна не член Альянсу, яка бере участь у всіх миротворчих та антитерористичних операціях НАТО.

Говорячи про третій чинник, Б.ТАРАСЮК підкреслив надзвичайно важливе геостратегічне розташування України на європейському континенті: “В Україні знаходиться географічний центр Європи, через Україну проходять головні транспортні магістралі”.

Він також наголосив на тому, що наша держава володіє високими, часто унікальними технологіями подвійного використання, зокрема ракетобудування, авіабудування, кораблебудування та виробництво зброї.

“По-п’яте, Україна має потужну, одну з найбільших армій в Європі. Всі ці чинники обумовлюють важливість для Європи подальшої інтеграції України до Альянсу, і підтверджують що Україна має стати невід’ємною частиною європейської системи безпеки”, - підсумовуючи сказав Б.ТАРАСЮК.