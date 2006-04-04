Прокурор Дніпропетровщини протидіє розслідуванню замаху на Корбана

Адвокати Геннадія КОРБАНА - Юрій КУРИЛОВ і Олексій НІЖНИК заявляють про «завуальовану» протидію прокурора Дніпропетровської області розслідуванню замаху на їхнього підзахисного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми вважаємо, що з боку прокурора області ШУБИ йде просто завуальована протидія нормальному повному розслідуванню кримінальної справи. І ми ставимо питання: чому прокурор Дніпропетровської області боїться цього розслідування», – сказав Ю.КУРИЛОВ.

Нагадаємо, вечері 19 березня в центрі Дніпропетровська було скоєно замах на кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради Г.КОРБАНА. В результаті обстрілу автомобіля Г.КОРБАН не постраждав, його охоронець одержав декілька поранень. За фактом замаху на вбивство Г.КОРБАНА прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Ю.КУРИЛОВ додав, що представники постраждалого стурбовані затягуванням розслідування справи з боку Генеральної прокуратури України. Він зазначив, що до тепер представники потерпілого не мають інформації про хід слідства від центрального наглядового відомства.

Крім того, як зазначив адвокат, на письмову заяву, де була висловлена мотивація висунутих Г.КОРБАНОМ версій замаху, представники Генпрокуратури порекомендували «співробітничати з прокуратурою (Дніпропетровської) області».

«Хоча вони як професіонали повинні були розуміти, що у разі подачі заяви потерпілого на самого прокурора області розслідування з об`єктивних причин і законних причин проводитися не може», – сказав Ю. КУРИЛОВ.

Адвокат зазначив, що позов прокурора Дніпропетровської області Володимира ШУБИ про захист честі й гідності, поданий до Г.КОРБАНА, а також до телеканалів, що розповсюдили інтерв`ю з ним, є «безглуздим нонсенсом». Адвокати вважають, що цей позов є спробою перенести розслідування замаху на Г.КОРБАНА в площину цивільного судочинства. В зв`язку з цим вони наголосили, що даний суто кримінальний факт не може бути встановлений або доведений в рамках цивільного судочинства.

«Якщо таке рішення буде ухвалене (в рамках цивільного судочинства – УНІАН), то це рішення схоже на індульгенцію, що видавалася на гріхи, і з юридичної точки зору не матиме правового значення», – зазначив адвокат.

Ю.КУРИЛОВ нагадав, що наступного дня після обстрілу автомобіля Г.КОРБАНА постраждалий дійсно озвучив журналістам чотири версії можливих причин події і назвав замовників замаху. Перша з них стосувалася його політичної діяльності, оскільки Г.КОРБАН висувався кандидатом у Харківську обласну раду за списком НСНУ, ще дві версії були пов`язані з професійною діяльністю постраждалого: участь у конфліктах навколо Нікопольського заводу феросплавів, а також Дніпропетровського ринку «Озерка». Як четверту версію Г.КОРБАН висунув припущення про те, що «до замовлення на його вбивство міг бути причетний прокурор Дніпропетровської області ШУБА Володимир Васильович».

В зв`язку з цим Ю.КУРИЛОВ зазначив, що Г.КОРБАН, маючи статус постраждалого, згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України, мав право заявляти клопотання, надавати докази у справі, а також висувати версії.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня за наказом генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА до Дніпропетровська була направлена група працівників Генпрокуратури для надання практичної допомоги в розкритті замаху на вбивство Г.КОРБАНА і його охоронця.

28 березня В.ШУБА подав до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська позов про захист честі, гідності і ділової репутації до Г.КОРБАНА, в якому вимагав визнати інформацію, яка була поширена 20 березня, неправдивою, такою, що принижує його честь, гідність і ділову репутацію.

У своєму позові В.ШУБА просив спростувати поширену телеканалами інформацію і стягнути з позивача 50 тис. грн. морального збитку і перерахувати ці гроші на рахунки шкіл-інтернатів Марганця і Орджонікідзе.